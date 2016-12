10:44 - La formazione jihadista in Sinai, Ansar beit al Maqdis, annuncia in un comunicato l'adesione allo Stato islamico e nomina Abu Bakr al Baghdadi "califfo di tutti i musulmani in Iraq, Siria e in tutti i Paesi islamici". Il gruppo si impegna inoltre a proseguire le sue operazioni contro l'esercito e i servizi di sicurezza in Egitto.