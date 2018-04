Si ammala di cancro, dopo 42 anni insieme il compagno le chiede di sposarla

Kevin McCarthy e Mandy Lucitt avevano rispettivamente 20 e 15 anni quando si sono conosciuti. Il loro è stato amore a prima vista, uno di quegli amori che durano per sempre, anche dentro le difficoltà della vita, fino all'ultimo respiro. E infatti, dopo tre figli e 42 anni insieme la vita non ha fatto sconti: Mandy si è ammalata gravemente di cancro. Kevin allora ha deciso di fare l'unica cosa che in tanti anni non aveva ancora fatto: le ha chiesto di sposarlo.

Così figli e parenti si sono mobilitati per organizzare il matrimonio in tempi record. Fiori, anelli, abito, cerimonia e rinfresco: in 24 ore era tutto organizzato. Il 4 aprile Kevin e Mandy si sono sposati nella stanza d'ospedale in cui lei era ricoverata al Darent Valley Hospital di Dartford, nel Kent, in Gran Bretagna. "Sono riuscita a realizzare il mio sogno di sposarmi", ha raccontato Mandy, "e ho potuto vedere intorno a me tutta la mia famiglia e le persone che amo. C'era così tanto amore che aleggiava nella mia stanza durante il matrimonio".



Gli sposi hanno poi potuto tornare a casa loro: è lì che Mandy vuole passare gli ultimi giorni della sua vita. Una donna forte e da sempre impegnata nella lotta contro il cancro: da anni è in prima linea nell'organizzazione di eventi benefici con lo scopo di raccogliere denaro per la ricerca scientifica e per aiutare le famiglie dei malati nei momenti più bui. Tramite una raccolta fondi su Facebook, Mandy ha messo insieme oltre 12 mila sterline. "La malattia che ha colpito mia madre è una cosa terribile", dice la figlia Jessica, "ma c'è un lato positivo in tutto questo: nonostante tutto, lei continua a dedicare fino all'ultimo la sua vita agli altri".