Sgombero della "Giungla" a Calais, migranti si cuciono la bocca per protesta

Alcuni migranti iraniani della "Giungla", il campo profughi di Calais in corso di sgombero, si sono cuciti la bocca con ago e filo per protestare contro l'operazione di smantellamento. Il gruppo ha inscenato un breve corteo nei sentieri del campo mostrando a telecamere e fotografi le bocche cucite, imbracciando cartelli con le scritte "We are humans" (siamo umani) e "Dov'è la vostra democrazia? Dov'è la vostra libertà?".