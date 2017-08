Scontri a Charlottesville, la polizia arresta tre persone

La polizia di Charlottesville, in Virginia, ha arrestato tre persone per gli scontri tra suprematisti bianchi e attivisti antirazzisti. In manette sono finiti Troy Dunigan, 21enne di Chattanooga (Tennessee) con l'accusa di turbativa della quiete pubblica, Jacob L. Smith, 21enne di Louisa (Virginia) per violenza e percosse e James M. O'Brien, 44enne di Gainesville (Florida) per avere con sé una pistola nascosta.