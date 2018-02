La numero due di Oxfam , Penny Lawrence , si è dimessa dopo lo scandalo sessuale che ha colpito l'Ong. La Lawrence si è assunta " piena responsabilità " per il comportamento dello staff nel corso delle crisi umanitarie in Ciad e ad Haiti . Ha inoltre ammesso che Oxfam non è riuscita ad agire in modo adeguato nelle due vicende venute alla luce dopo le rivelazioni della stampa britannica.

La vergogna della Lawrence - Nella sua lettera di dimissioni, Lawrence spiega che "si vergogna" di quanto accaduto, sottolinea di essere stata a capo dei programmi internazionali dell'ong all'epoca dei fatti e per questo ha dovuto assumersi le sue responsabilità. "Sono fortemente rattristata per il danno e la sofferenza che questo ha prodotto per i sostenitori di Oxfam, per il più ampio settore della cooperazione e per gran parte delle persone bisognose che avevano fiducia in noi".



Dimissioni accettate - Il numero 1 della ong, Mark Goldring, ha affermato di rispettare la decisione della sua vice. "Come noi anche lei è sconvolta per quello che è accaduto ed è determinata a fare il possibile affinché Oxfam e la sua gente continui a operare".