Gb, scandalo sessuale Oxfam si allarga: stampa cita altre Ong

Non solo party con prostitute a Haiti e non solo l'Oxfam. Si allarga sulla stampa britannica lo scandalo sugli abusi sessuali attribuiti a volontari e coordinatori di organizzazioni non governative umanitarie. Secondo il Times nel 2017 anche Save the Children sarebbe stata coinvolta in 31 episodi di comportamento improprio di suo personale in missione, Christian Aid in 2, mentre la Croce Rossa britannica ammette 5 casi di sospette molestie.