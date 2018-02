Oxfam, abbiamo agito sempre in modo trasparente su abusi

Dopo le nuove indiscrezioni di stampa sullo scandalo sessuale che aveva coinvolto volontari e coordinatori di Oxfam, accusati di aver partecipato a festini con prostitute ad Haiti, l'Ong ha fatto sapere di aver sempre "agito in maniera dura e trasparente" contro i responsabili. "Siamo inoltre scioccati e costernati per le accuse che riguarderebbero la condotta di alcuni membri dello staff in Ciad nel 2006", ha quindi aggiunto in una nota.