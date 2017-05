Salute, Michelle Obama a Trump: non giocare con quella dei nostri figli

Messaggio per il presidente americano Donald Trump da parte di Michelle Obama: se vuoi annullare l'agenda sulla salute sviluppata dall'amministrazione di Barack Obama, preparati a combattere. "Dobbiamo fare in modo che nessuno ci riporti indietro", ha detto la ex first lady. chiedendo alle mamme di far sentire la propria voce, soprattutto sul tema dell'alimentazione. "Non giocare con i nostri figli, non farlo".