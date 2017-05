Casa Bianca: "Trump non chiese all'ex direttore Fbi lealtà a lui, ma al Paese"

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

Scossa dopo scossa, non si ferma il terremoto che agita Washington da quando il presidente Usa Donald Trump ha licenziato il direttore dell'Fbi James Comey nel bel mezzo dell'inchiesta sul Russiagate, e in un'altra giornata di convulse reazioni si rincorrono ancora le indiscrezioni che adesso ricostruiscono una cena a due fra Trump e il capo del Bureau in cui il primo chiedeva "lealtà". Ovvero fedeltà. Comey gli garantì soltanto "onestà".



La furia del presidente scatta immediata in una raffica di tweet con cui Trump rilancia la sua sfida che suona come una minaccia a Comey - "Farebbe bene a sperare che non ci siano 'nastri' delle nostre conversazioni"- e alla stampa, mettendo in discussione l'esistenza stessa dei briefing alla Casa Bianca. E' il New York Times a ricostruire i dettagli di quella cena privata, a due, il 27 gennaio, pochi giorni dopo l'insediamento di Trump alla Casa Bianca, tra il presidente e Comey. Fu il presidente a chiamare il direttore dell'Fbi - stando al resoconto riferito da fonti informate - e gli chiese promessa di lealtà, due volte. Non soddisfatto della prima risposta in cui Comey sottolineava di poter garantire "onestà" ma di non poter essere "affidabile" nel senso politico convenzionale, Trump chiese se poteva contare allora su "onesta lealtà", ottenendo una risposta affermativa. Un episodio che adesso - stando alle stesse fonti - Comey ritiene foriero di quanto poi accaduto nei giorni scorsi.



Sul podio al briefing nella sala stampa della Casa Bianca torna Sean Spicer e tenta di minimizzare: nulla da aggiungere ai tweet del presidente, nessun commento, ripete ai giornalisti. E no, "nessuna minaccia", il presidente "ha solo esposto fatti". La lealta' poi che chiese a Comey non era personale, ma "lealtà verso il Paese".