Russiagate, Steve Bannon attacca: "Trump antipatriottico". Il presidente Usa: "Ha perso la testa"

Ad accendere la miccia è "Fire and Fury", il nuovo libro del giornalista Michael Wolff. E tra Donald Trump e Steve Bannon è ormai scontro aperto. Alle accuse presenti nel libro il presidente degli Stati Uniti ha risposto tanto prontamente quanto duramente. "Bannon non ha niente a che fare con me o con la mia presidenza, quando l'abbiamo licenziato non solo ha perso il lavoro, ha perso anche la testa", si è scatenato il tycoon attraverso la portavoce Sarah Sanders.



Nel libro, in uscita negli Usa la prossima settimana, Wolff si è basato su oltre 200 interviste con lo stesso presidente, il suo entourage e una serie di vip fuori e dentro l'amministrazione. "Tante falsita'", secondo la Casa Bianca, ma per i lettori sono in arrivo ghiotti pettegolezzi, come quello che Melania avrebbe pianto, "ma non di gioia", la notte della vittoria del marito. In "Fire and Fury" Bannon metafore forti e un linguaggio da caserma per descrivere il clima della presidenza Usa, la cui indifferenza al potenziale impatto del Russiagate è paragonabile a quella di "chi sta sulla spiaggia aspettando l'impatto di un uragano di categoria cinque". L'astio verso la figlia di Trump, Ivanka e il marito Jared Kushner, o come li chiama Bannon, "Jaranka", è un leit motiv del volume: "Una guerra tra ebrei e non ebrei", ha detto a Wolff l'ex segretario di Stato Henry Kissinger.



Parlando con l'autore, un esperto di media e il biografo di Rupert Murdoch, Bannon ha ammonito che gli investigatori "romperanno Don junior come un uovo sulla tv nazionale", pronosticando che l'indagine del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate arriverà a segno concentrandosi sul riciclaggio. "Passa tutto per la Deutsche bank e tutta la m... di Kushner. La m... di Kushner è vischiosa", ha detto Bannon, notando che Mueller ha scelto come braccio destro Andrew Weissman, un esperto di denaro sporco: "Il loro percorso per fottere Trump passa dritto per Paul Manafort, Don Jr. e Jared", ha aggiunto l'ex stratega, oggi non l'unico ad alzare l'ombra del riciclaggio.



Sul "New York Times" i fondatori di GPS Fusion, Glenn Simpson e Peter Frisch, che commissionarono all'ex agente britannico Chris Steele l'indagine su Trump e i russi, hanno detto di aver trovato "da Manhattan alla Florida, da Toronto a Panama, vaste prove che Trump e la sua organizzazione lavorarono con russi di dubbia fama in odore di riciclaggio". GPS Fusion ricevette durante la campagna elettorale da un gruppo conservatore, il Washington Free Beacon, e dalla campagna di Hillary Clinton l'incarico di indagare sul "complesso passato di affari di Trump". Il rapporto Steele - hanno spiegato sul Nyt - è stato solo un capitolo: "Non la molla che ha spinto l'Fbi ad aprire l'inchiesta sul Russiagate, ma la controprova di informazioni ricevute da altre fonti tra cui una dentro il campo di Trump".