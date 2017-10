Intervista esclusiva a Steve Bannon: "Trump perfetto ambasciatore dell'amicizia Italia-Usa"

"L'Italia non può pensare a un alleato migliore degli Stati Uniti. E Donald Trump è il perfetto ambasciatore di questa amicizia". A sostenerlo, in un'intervista esclusiva a NewsMediaset, è Steve Bannon, ex capo stratega ed ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump. E dopo le polemiche sul Columbus Day, Bannon, parlando di Cristoforo Colombo, sottolinea che "gli Italiani devono esserne orgogliosi".