Russiagate, Nyt: ostruzione giustizia fra domande Mueller a Trump

Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, ha "almeno" 40 domande da porre a Donald Trump per chiarire i suoi rapporti con la Russia e determinare se il presidente Usa ha o meno ostruito la giustizia. Lo riporta il New York Times citando la lista di domande messa a punto da Mueller, fra le quali alcune riguardanti i possibili tentativi di Trump di cacciarlo.