Russia, autorità telecomunicazioni: "Dialogo con social network"

L'autorità russa per le telecomunicazioni, il Roskomnadzor, intende "continuare il dialogo con i social network" sul tema della restrizione dei contenuti diffusi da organizzazioni considerate "indesiderate" sul territorio russo. L'organizzazione ha chiesto ai social di cancellare contenuti riconducibili a 21 "risorse internet" che violano la legge russa. "Alcuni hanno acconsentito e altri no", si legge in una nota diffusa dall'agenzia.