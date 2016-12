Rouen, Valls: "Un fallimento la scarcerazione di Kermiche"

"La scarcerazione di Adel Kermiche è stata un fallimento, bisogna riconoscerlo". Lo ha detto il premier francese, Manuel Valls, parlando di uno dei due terroristi che hanno assaltato una chiesa a Rouen e ucciso padre Jacques Hamal. A marzo le autorità francesi avevano disposto la libertà vigilata con braccialetto elettronico per Kermiche, in precedenza arrestato per aver tentato due volte di raggiungere la Siria e arruolarsi nell'Isis.