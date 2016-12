Rouen, Renzi: "L'Italia e l'Ue siano più forti della morte"

"Vorrei che arrivasse forte lo sdegno per quanto accaduto in Francia, un abbraccio affettuoso alla comunità, ai cugini francesi e la convinzione che se i terroristi vogliono distruggere la nostra identità, da qui diciamo che non ci arrenderemo alla cultura di morte". Così il premier Matteo Renzi sui fatti di Rouen. "L'Italia e l'Ue - ha aggiunto - dovranno dimostrare di essere più forti, non chiudendosi a riccio, ma tenendo forte la propria identità".