Roberto Saviano premiato dalla Merkel: "Un fulgido esempio di coraggio"

La Merkel elogia Saviano: "Un fulgido esempio di coraggio"

Un riconoscimento annuale che, ha ricordato la cancelliera, va al "coraggio" di giornalisti e scrittori "impegnati" come il vignettista danese Kurt Westergaard minacciato da estremisti islamici.



Innescando un applauso, Merkel ha aggiunto: "Lei, signor Saviano, incarna questo coraggio come quasi nessun altro. Ciò la rende un luminoso esempio e per questo le tributiamo il nostro ringraziamento e rispetto". Con riferimento alla vita sotto scorta cui è costretto Saviano per sfuggire alla vendetta della camorra, la cancelliera ha ricordato che "noi tutti possiamo a stento comprendere quali paure Lei debba sopportare vivendo nascosto".