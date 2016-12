Ricercatrice italiana di 32 anni trovata morta in una camera d'albergo a Cambridge, è mistero

E' mistero intorno alla morte di una ricercatrice in biopatologie mediche di Vimercate (Monza e Brianza), la 32enne Simona Baronchelli, che è stata trovata senza vita nella sua camera d'albergo a Cambridge. La donna, che era borsista per il Cnr, si trovava in Inghilterra per un congresso. Il decesso risale a mercoledì e la polizia non avrebbe trovato tracce di violenza sul corpo. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi della ricercatrice.