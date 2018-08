Regeni, Amnesty: "L'Italia non abbia paura di chiedere la verità"

"In questi 31 mesi, le istituzioni italiane si sono mosse insicure e senza coerenza" sul caso della morte di Giulio Regeni. Lo ha detto il nuovo segretario generale di Amnesty International, Kumi Naidoo, aggiungendo: "La missione dell'ambasciatore Giampaolo Cantini è miseramente fallita, l'Italia deve fare di più e non avere paura di chiedere la verità. Come si può essere credibili mantenendo eccellenti relazioni con il governo egiziano?".