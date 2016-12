Re Abdullah, l'addio alla "grande guida che ha cercato la pace"

07:00 - Il presidente statunitense Barack Obama ricorda lo scomparso re saudita Abdullah come un regnante che "ha dato un contributo durevole alla ricerca della pace nella regione araba". "Ha intrapreso passi importanti in quella direzione - ha continuato -, uno sforzo che gli sopravviverà". Il vicepresidente americano Joe Biden guiderà la delegazione Usa che nei prossimi giorni andrà in Arabia Saudita per rendere omaggio ad Abdullah.

Gli omaggi al regnante saudita non arrivano solo dagli Stati Uniti ma altri capi di Stato lo hanno ricordato come un personaggio che ha lasciato un'impronta profonda nella storia delle regione.



Hollande: "Ha segnato la storia" - "Uno statista la cui opera ha profondamente segnato la storia del suo Paese": così il presidente francese Francois Hollande ha salutato il re saudita. Appresa la notizia della morte l'Eliseo ha diffuso un comunicato nel quale "il capo dello Stato esprime le sue sincere condoglianze al popolo saudita ed esprime il suo impegno per l'amicizia tra la Francia e il regno dell'Arabia Saudita". Hollande ha sottolineato come "la sua visione di una pace giusta e duratura in Medio Oriente rimanga più che mai rilevante".



Premier indiano: "Persa una voce importante" - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso le proprie condoglianze sostenendo che in questo modo l'Arabia Saudita "ha perso una importante voce". In un messaggio via Twitter, Modi ha assicurato che "con re Abdullah abbiamo perso un'importante voce, che ha prodotto un duraturo impatto nel suo Paese. In questo momento di dolore i nostri pensieri - ha concluso - sono con il popolo saudita, che ha perso nel re Abdullah una possente guida".



Il lutto dei Paesi del Medio Oriente - La notizia ha avuto ampia eco nei Paesi del Medio Oriente. La Giordania ha proclamato 40 giorni di lutto nazionale. Il re giordano Abdullah II ha lasciato il forum di Davos per prendere parte ai funerali del monarca dell'Arabia Saudita previsti venerdì nella capitale Riyadh. Anche il piccolo stato del Bahrein ha dichiarato 40 giorni di lutto nazionale, mentre il presidente palestinese Abu Mazen ha decretato da parte sua tre giorni di lutto.