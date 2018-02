Raid israeliano "contro obiettivi iraniani" in Siria: sale la tensione

Nuovo picco di tensione in Medioriente: un caccia F16 israeliano è precipitato in Israele dopo essere stato (forse) colpito dalla difesa antiaerea siriana in un raid contro "obiettivi iraniani". Grave uno dei piloti. A far scattare la rappresaglia un drone iraniano intercettato nei cieli di Israele proprio dall'aviazione di Tel Aviv. Sarebbero "diversi gli obiettivi iraniani" colpiti in Siria colpiti nel raid post-drone: tra questi anche la postazione da cui è partito il drone iraniano.