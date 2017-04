Pyongyang, Usa: "Se faranno un nuovo test nucleare non escludiamo raid"

L'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, non esclude un raid Usa contro la Corea del Nord, se Pyongyang effettuerà un altro test nucleare. "Non faremo qualcosa a meno che non ce ne diano motivo", ha spiegato, citando ad esempio un attacco ad una base militare americana o l'uso di un missile balistico intercontinentale. Se la Corea del Nord farà il sesto test nucleare, allora "il presidente Donald Trump entrerà in campo e deciderà cosa fare".