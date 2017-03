Perù, donna riemerge miracolosamente dalla furia del fiume di fango

E' riuscita con tutte le sue forze a riemergere da quel fiume di fango che l'ha trascinata per metri, insieme a detriti e animali della fattoria. Sono spaventose le immagini del salvataggio di Evangelina Diaz Chamorro, 32enne alle prese con la furia della natura che si è abbattuta su Punta Hermosa, a Sud di Lima, in Perù, con piogge torrenziali. "Non ha nulla di rotto, né emorragie interne", hanno assicurato i sanitari che l'hanno presa in cura presso l'Hospital María Auxiliadora.