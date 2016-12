Valérie Trierweiler , pubblicando due sms privati , accusa apertamente l' ex marito , François Hollande , di utilizzare l'espressione " sans dentes " (in italiano: senza denti) per definire i poveri. In effetti nei due messaggi risalenti al 2005 diffusi sul profilo Twitter della donna il presidente francese utilizza l'espressione poco rispettosa. Negli ultimi giorni lo stesso Hollande si era difeso sulla questione dicendo di utlizzare la frase solo quando la gente povera era effettivamente senza denti.

"Sono con la mia compagna Bernadette a una grande manifestazione nel suo cantone. L'ho corteggiata ma non ti preoccupare. Nel suo discorso ha fatto un errore clamoroso. Risata generale, persino dai senza denti". E' questo il contenuto dei due sms divugati dall'ex first lady. I messaggi si riferiscono a una manifestazione a Corrèze dove Hollande partecipava come sindaco del capoluogo e Bernadette Chirac, moglie dell'ex presidente, come consigliere regionale.



La polemica dei "sans dentes" era nata con l'uscita del libro di Trierweiler Merci pour ce moment, pubblicato dopo la fine del matrimonio tra i due avvenuta a causa dell'infedeltà di Hollande. Secondo la donna l'ex marito era solito chiamare i poveri senza denti. Una accusa che aveva fatto nascere molte polemiche visto anche il ruolo di presidente attento agli indifesi ricoperto da Hollande negli anni. Lui aveva da subito smentito l'affermazione dell'ex moglie ma lei aveva ribattuto dicendo di avere le prove.



La versione di Hollande è stata ripetuta anche nel suo libro Un président ne devrait pas dire ça dove la questione "sdentati" viene archiviata come espressione empatica utilizzata verso chi, a causa dell'impossibilità economica di curarsi, non ha più denti. Le prove che sono state pubblicate dall'ex moglie sembrano però smentire questa versione.