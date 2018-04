Pena di morte, uccise una bimba negli Usa: giustiziato un 31enne

Un uomo di 31 anni, Erick Davila, è stato giustiziato in Texas per aver ucciso una bambina di cinque anni e sua nonna. Il delitto è avvenuto dieci anni fa in una sparatoria tra bande rivali compiuta durante una festa in onore della piccola. Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno: la maggior parte dei casi, cinque, si è registrata proprio in Texas.