Karim Cheurfi, il presunto autore dell'attentato sugli Champs Elysées, era stato arrestato a febbraio per avere minacciato la polizia ed era poi stato rilasciato per mancanza di prove. Lo hanno reso noto all'agenzia di stampa Ap due funzionari francesi. Schedato, radicalizzato, con pesanti precedenti, già 15 anni fa Cheurfi era stato condannato per tentato omicidio di un agente, quindi per aver assalito una guardia in carcere.