Parigi, assalitore a polizia: "Uccidetemi o vi ammazzo"

L'accoltellatore di Parigi, che ha colpito in pieno centro uccidendo una persona e ferendone almeno 4, gridava ai poliziotti, subito intervenuti, "uccidetemi o vi ammazzo!". Le persone colpite, secondo un ultimo bilancio, sono 5: una donna, che è morta, due persone che sono gravi, altre due ferite in modo più leggero. Altre quattro sono state coinvolte ma per loro le conseguenze sono soprattutto psicologiche.