Papa in Perù: "Crimine organizzato devastante come tempeste"

Durante la messa nella Trujillo, sulla spianata costiera di Huanchaco in Perù, Papa Francesco ha lanciato un appello alla comunità locale: "Altre tempeste possono sferzare queste coste e, nella vita dei figli di queste terre, hanno effetti devastanti. Tempeste che ci interpellano anche come comunità e mettono in gioco il valore del nostro spirito. Si chiamano crimine organizzato, come il sicariato e l'insicurezza che esso crea".