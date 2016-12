Ospedale Msf bombardato dalla Nato, Obama chiede scusa: "Terribile errore"

Il presidente americano, Barack Obama, ha chiamato Medici senza frontiere per scusarsi per il bombardamento dell'ospedale di Kunduz, in Afghanistan. "E' stato un tragico, terribile errore. Vedremo gli esiti delle indagini in corso", ha detto il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest. I caccia americani hanno fatto 22 vittime.