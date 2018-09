Onu, Netanyahu: "L'Iran ha un secondo deposito nucleare segreto"

"Il regime iraniano non ha abbandonato l'idea di sviluppare un'arma atomica. Ma non lo permetteremo". Lo ha detto Benyamin Netanyahu, intervenendo all'assemblea dell'Onu. Il premier israeliano ha accusato Teheran di avere un secondo sito, dopo quello denunciato mesi fa, per immagazzinare materiale nucleare, scoperto dagli 007. Netanyahu ha quindi chiesto all'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) di inviare i suoi ispettori.