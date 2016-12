Onu: "In Brasile bimbi uccisi per ripulire città in vista delle Olimpiadi"

Secondo il Comitato Onu, le forze dell'ordine sono direttamente coinvolte nell'"elevato numero di esecuzioni sommarie di bambini" in Brasile, accompagnate da impunità "generalizzata", compiute per "ripulire" il Paese.



Per il comitato delle Nazioni unite, la violenza nei confronti dei minorenni è ancor più visibile a Rio de Janeiro, dove ci sarebbe il tentativo di "pulire" la metropoli in vista dei Giochi Olimpici del 2016.



Cresce la violenza in tutto il Brasile - In base a informazioni raccolte dai media verde-oro, tra cui il quotidiano "Estado de S.Paulo", il Comitato con sede a Ginevra ha appena pubblicato un allarmante rapporto sulla condizione della gioventù nel colosso sudamericano. Il tutto all'indomani della divulgazione del nono Annuario brasiliano di pubblica sicurezza, che pure ha mostrato un crescente aumento degli omicidi nel 2014: 58.559, contro i 55.878 registrati nel 2013.



Onu: "Lo stesso è accaduto per i Mondiali" - "Abbiamo già visto episodi simili durante i Mondiali del 2014 e ora chiediamo che il fenomeno venga subito corretto per evitare che si ripeta", ha affermato il perito Onu, Gehad Madi. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la consulente ecuadoregna Sara Oviedo, secondo cui le stragi di bambini in Brasile non sono una novità. "Ma abbiamo ricevuto informazioni concrete sul fatto che ora si tratta di un modo di 'migliorare l'aspetto' del proprio territorio per poter ricevere manifestazioni internazionali", ha aggiunto l'esperta.



Onu: "Violenza generalizzata verso i più deboli" - Per l'Onu esiste una "violenza generalizzata" da parte della polizia, specialmente contro i "meninos de rua" e quelli che vivono nelle "favelas". "Siamo seriamente preoccupati", hanno dichiarato i membri del Comitato, che chiedono anche al governo brasiliano l'approvazione immediata di leggi che proibiscano la detenzione arbitraria dei bambini di strada.



La risposta di Rio: "Da noi netta diminuzione omicidi bambini" - La risposta delle autorità locali è stata affidata alla segreteria di Pubblica sicurezza. Attraverso una nota viene osservato che quello di Rio è il secondo Stato brasiliano ad aver ridotto maggiormente il tasso di omicidi di bambini e adolescenti tra il 2000 e il 2013, secondo quando illustrato dall'ultima Mappa della violenza realizzata su richiesta del governo federale.