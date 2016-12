Brasile, sciopera la polizia federale: emergenza sicurezza per i Mondiali

07:36 - E' ancora emergenza sicurezza in Brasile per un nuovo sciopero minacciato dalla polizia federale a meno di un mese dall'inizio dei campionati del mondo di calcio, che prenderanno il via il 12 giugno. Gli agenti federali si sono detti pronti a incrociare le braccia per 24 ore in 12 Stati della federazione brasiliana. Lo sciopero è stato indetto per chiedere aumenti salariali.

Spettacolare la protesta degli agenti a Rio de Janeiro: una cinquantina di poliziotti hanno manifestato davanti al locale dove il Ct della nazionale brasiliana, Luiz Felipe Scolari, ha annunciato i 23 convocati al Mondiale.



"Paralizzeremo i mondiali" - "Vogliamo attirare l'attenzione. Il governo non ci fa sapere nulla a proposito delle nostre richieste e se continuerà a non fare niente, paralizzeremo i Mondiali", ha minacciato il presidente del sindacato della polizia federale, André Vaz de Mello.



Il sindacato ha anche reso noto che la prossima settimana ci sarà un'assemblea a Brasilia per decidere la proclamazione di un eventuale sciopero durante il torneo iridato. Vaz de Mello ha ricordato che gli ultimi aumenti salariali per la categoria risalgono a 8 anni fa.



Emergenza sicurezza in caso di sciopero - Durante un recente sciopero della polizia federale a Salvador, nello stato di Bahia, il tasso di omicidi si è impennato: 52 nei tre giorni di sciopero, contro una media di 5 al giorno. E questo nonostante l'invio di oltre seimila soldati da parte del governo federale di Brasilia.