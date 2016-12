Onlus italiana: "La morte del mullah Omar mina gli accordi di pace"

"Il mullah Omar voleva l'accordo di pace" - "A Kabul non lo sa nessuno se sia morto. E' molto probabile però che la notizia sia uscita proprio due giorni prima dei colloqui di pace tra i talebani e il governo per farli saltare", spiega.



Infatti "il mullah Omar contrariamente a quanto si pensi - ribadisce il presidente di Pangea - era predisposto al dialogo in corso" volto a far entrare nell'esecutivo una fazione moderata dei talebani, che governano di fatto gran parte del Paese. Fazione moderata che attualmente non c'è a Kabul.



Lo scenario che più si teme - Se il mullah Omar fosse morto sarebbe il figlio a succedergli alla guida dei talebani. "Lui è molto più giovane e litigioso e vuole interrompere i trattati".



"In Afghanistan si vive perennemente in guerra" - "Noi di Pangea comunque non ci aspettiamo nessun cambiamento rispetto alla situazione che si vive ora a Kabul", afferma Lo Presti che sottolinea come in Afghanistan si viva perennemente in uno stato di guerra. Pochi giorni fa per esempio "due capi talebani litigavano e hanno ucciso decine di persone".



"A Kabul il malcontento popolare cresce" - Il presidente afghano ha disatteso le promesse di pacificazione che aveva fatto durante la campagna elettorale e per questo motivo "a Kabul il malcontento popolare è cresciuto, insieme alla povertà e alla disoccupazione".



La comunità internazionale ha lasciato il territorio - "Il lavoro di Pangea in questo momento sta diventando più importante con offerte di micro-credito, garantendo l'istruzione ora che nel Paese non esistono più scuole pubbliche, ma solo private, e dato che la comunità internazionale non è più presente sul territorio", conclude Lo Presti.