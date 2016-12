Afghanistan, media: ucciso il mullah Omar007: leader dei talebani morto già nel 2013

Le voci sulla possibile morte della guida spirituale dei talebani si sono moltiplicate negli ultimi mesi anche se il sito web dell'Emirato islamico dell'Afghanistan continua a pubblicare suoi messaggi, come quello di una decina di giorni fa in cui si appoggia l'ipotesi di un dialogo fra gli insorti e rappresentanti del governo del presidente Ashraf Ghani.



All'inizio di aprile i talebani hanno diffuso una lunga e particolareggiata biografia del leader in occasione del 19.mo anniversario della sua nomina a comandante supremo, sempre nell'intento di smentire le voci della sua morte.



La notizia della possibile morte di Omar giunge proprio nel momento in cui viene annunciato per venerdì a Islamabad il secondo round di colloqui fra una delegazione talebana ed esponenti del governo che dovrebbe portare all'apertura di un dialogo di pace e riconciliazione nel popolo afghano.



007: "Mullah morto due anni fa per malattia" - Il mullah Omar "sarebbe morto oltre due anni fa per tubercolosi", secondo fonti d'intelligence afgane citate dalla Bbc. "E' stato identificato da suo figlio - ha detto un ex ministro talebano rimasto anonimo - ed è stato seppellito sul versante afghano". Per ora i talebani non hanno ancora confermato la scomparsa del loro leader, ma secondo un portavoce "stanno preparando un comunicato". Sarebbe stata convocata una riunione per eleggere un successore prima del secondo round di negoziati con il governo di Kabul previsto venerdì nella località pachistana di Murree.