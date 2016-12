Omicidio Charlotte, nuove proteste: "Polizia pubblichi video intero"

Nuove proteste a Charlotte per l'uccisione dell'afroamericano Keith Lamont Scott. Per la quinta serata consecutiva i manifestanti scendono in piazza e questa volta chiedono alla polizia la pubblicazione dell'intero video in suo possesso, non solo degli spezzoni resi noti. I video della polizia non spazzano via i dubbi e non chiariscono se Scott avesse o meno un'arma.