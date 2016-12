Omicidi extragiudiziali in Filippine, il presidente Duterte: "Obama figlio di p..., non si intrometta"

Obama: "Valuto se incontro con Duterte ancora produttivo" - Il presidente americano Barack Obama ha detto di aver chiesto al suo staff di valutare se il previsto incontro con il capo di Stato filippino, Rodrigo Duterte, possa essere ancora "produttivo" alla luce delle sue ultime dichiarazioni.



Il precedente - L'insulto proferito da Duterte verso Obama è una sorta di "avvertimento" in vista dell'imminente faccia a faccia tra i due previsto a margine del vertice Aseas (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) in Laos. Il presidente filippino non è nuovo a espressioni colorite nei confronti degli americani: all'inizio di agosto definì l'ambasciatore americano Philip Goldberg un "omosessuale figlio di p...", aggiungendo di sperare "non incontrarlo più". Dopo questo incidente diplomatico, Patrick Chuasoto, l'ambasciatore filippino a Washington, era stato convocato dal Dipartimento di Stato degli Usa per chiarire le dichiarazioni di Duterte.