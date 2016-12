6 luglio 2016 16:08 Filippine, "mattanza" di spacciatori su ordine del neo-presidente Duterte Il premier aveva promesso in campagna elettorale un giro di vite contro il narcotraffico: in due mesi più di cento morti tra sospetti venditori e acquirenti di droga

Rodrigo Duterte, neo-presidente delle Filippine Il tanto annunciato giro di vite contro il narcotraffico, ad opera del neo-presidente filippino Rodrigo Duterte, è diventato realtà. Da quando il premier è entrato in carica (30 giugno), trenta spacciatori sono stati freddati dalla polizia e sono stati sequestrati narcotici per un valore di 18 milioni di euro. Nella sola giornata del 3 luglio, cinque venditori di droga sono stati uccisi in una sparatoria vicino al palazzo presidenziale.

Sin dall'inizio della campagna elettorale, Rodrigo Duterte è stato fortemente criticato per i toni duri e le sue provocazioni: aveva infatti promesso una sorta di "mattanza" di spacciatori, al fine di limitare lo sviluppo del narcotraffico nelle Filippine. Dal 9 maggio scorso, data in cui Duterte è stato eletto, sono morte più di cento persone per mano della polizia: tra esse presunti stupratori, ladri e acquirenti di droga. Non sono mancate le polemiche: vi è chi parla di "esecuzioni sommarie" di persone solamente sospettate di aver commesso un reato, e dunque senza una reale prova della loro colpevolezza.