Filippine, Duterte giura come nuovo presidente

Rodrigo Duterte ha prestato giuramento come 16esimo Presidente delle Filippine, indicando la lotta senza quartiere alla criminalità come principale obiettivo del suo mandato di sei anni. Il programma anticrimine di Duterte, 71 anni, prevede la reintroduzione della pena di morte, la facoltà di sparare ad altezza d'uomo per le forze di sicurezza, taglie per chi consegna i trafficanti di droga, anche cadaveri.