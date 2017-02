Olanda, arrivano le strisce semaforiche per i pedoni distratti dallo smartphone

Tutti con gli occhi sullo smartphone e sempre più distratti. Siamo nell'era dei social network, quella in cui si cammina per strada rapiti da chat, giochi e notizie, con il rischio di finire sotto una macchina senza nemmeno accorgersene. E' per questo motivo che in Olanda, nella cittadina di Bodegraven, a Sud di Amsterdam, sono state installate a terra strisce a led sincronizzate con i semafori, così da essere visibili dai cosiddetti "smartphone walkers".

Il nuovo sistema segnaletico si chiama "+ Light Line" ed è sviluppato dall'azienda locale HIG Traffic Systems. Si tratta di strisce pedonali collegate a due semafori tradizionali che, oltre alla classica segnaletica luminosa per macchine e pedoni, proiettano a terra dei fasci di luce colorata che dovrebbero attirare così l’attenzione di chi cammina a testa bassa e guarda lo smartphone piuttosto che avanti a sé. Luci rosse a terra quando non si può attraversare, verdi quando la strada è libera dalle auto.



‎"Social media, giochi, WhatsApp e musica sono le principali fonti di distrazione per i cittadini che si muovono in città", ha spiegato Kees Oskam, assessore comunale di Bodegraven. "Questa nuova soluzione tecnologica non giustifica il comportamento sbagliato dei pedoni al telefono, ma cerca solamente di ridurre al minimo gli incidenti".