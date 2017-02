Obbligo ricollocamenti migranti, Ue pensa a procedure infrazione

Bruxelles pare aprire alla possibilità di procedure di infrazione ai Paesi che "non tengono il passo" sullo schema dei 98.255 ricollocamenti di migranti previsti da Italia e Grecia, da completare entro settembre 2017. Lo riferiscono fonti Ue all'Ansa. Inoltre, per i servizi legali dell'esecutivo comunitario, il programma dovrà essere completato e non si potrà ritenere concluso sulla base della scadenza di settembre.