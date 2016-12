Nuova Zelanda: nuova scossa magnitudo 6.5, nessun allarme tsunami

Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata in Nuova Zelanda. Secondo i rilevamenti dell'agenzia sismologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro 38 km a ovest di Kaikoura e 118 a nord di Christchurch. Non si hanno al momento notizie di eventuali ulteriori danni o vittime, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. Almeno due persone sono morte per il terremoto di domenica.