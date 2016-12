Nucleare Iran, incontro Kerry-Zarif

Il segretario di Stato americano, John Kerry, dovrebbe incontrare lunedì a New York il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. Si tratta del primo incontro da Losanna, quando è stato annunciato l'accordo sul nucleare e sembra indicare come i negoziatori stiano lavorando a completare, come previsto, l'intesa entro giugno.