NordCorea avvisa Trump: "Grandi dolori per voi con nuove sanzioni"

Gli Stati Uniti pagheranno il "prezzo necessario" e sperimenteranno "i più grandi dolori e le peggiori sofferenze" se spingeranno per nuove e più pesanti sanzioni: è il monito del ministero degli Esteri nordcoreano rilanciato dalla Kcna. L'avviso arriva a poche ore dall'ipotesi che il Consiglio di sicurezza dell'Onu, su richiesta di Washington, possa votare un'ulteriore stretta in risposta al test nucleare del 3 settembre.

In un comunicato riprodotto dall'agenzia di stampa ufficiale Kcna, il ministero degli Esteri nordcoreano avverte che, se Washington "metterà in campo questa 'risoluzione' illegale su un inasprimento delle sanzioni, la Corea del Nord farà in modo d'essere assolutamente certa che gli Stati Uniti ne pagheranno il prezzo". E "le misure che saranno prese - continua - causeranno agli Stati uniti la più grande delle sofferenze e il più grande dei dolori della loro storia".



Pyongyang ha testato il 3 settembre un ordigno nucleare, a suo dire una bomba all'idrogeno, dopo che a metà di agosto aveva lanciato un nuovo missile balistico che aveva sorvolato il Giappone prima di inabissarsi nel Pacifico. Secondo diversi esperti, Pyongyang si starebbe preparando a un nuovo test balistico.



Gli Stati Uniti vogliono tagliare il "petrolio" a Pyongyang - Gli Stati uniti hanno diffuso ai 14 altri componenti del Consiglio di sicurezza Onu un testo rivisto sull'ottavo ciclo di sanzioni nei confronti della Corea del Nord, che prevede un inasprimento delle stesse. Questo progetto di risoluzione è considerato ormai definitivo e dovrebbe messo al voto oggi dagli Usa. Secondo i diplomatici, comprende un embargo "progressivo" sul petrolio destinato a Pyongyang e non più un embargo immediato e totale com'era previsto nel primo progetto Usa diffuso mercoledì.