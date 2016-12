Non sarà incriminato Walter Palmer, il dentista che ha ucciso il leone Cecil

Non sarà incriminato Walter Palmer, il dentista americano che in Zimbabwe ha ucciso Cecil, il leone ormai diventato famoso in tutto il mondo, simbolo del parco nazionale Hwange. Lo ha comunicato il ministro dell'Ambiente dello Stato africano, aggiungendo che il dentista aveva tutte le carte in regola per la battuta di caccia in seguito alla quale l'animale è stato abbattuto.