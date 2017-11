New York, "killer voleva uccidere ancora" | Fbi: "Rintracciato presunto complice"

Le accuse nei confronti di Saipov, apparso in tribunale su una sedia a rotelle, sono dettagliate in 10 pagine, che offrono uno spaccato del killer. Sui suoi dispositivi elettronici sono state trovate migliaia di immagini dell'Isis e video su uccisioni di prigionieri da parte dei militanti, ma anche decapitazioni e istruzioni per bombe fatte in casa.



Il killer ha ammesso con gli investigatori di essersi ispirato da questi video dell'Isis per condurre l'attacco e di aver scelto di agire il giorno di Halloween per poter uccidere un maggior numero di persone. Il suo obiettivo era quello di percorrere sul suo furgoncino diverse miglia, da Tribeca al ponte di Brooklyn. Saipov ha anche ammesso di aver noleggiato un furgoncino simile a quello usato per l'attacco il 22 ottobre per "esercitarsi" e chiesto di poter aver una bandiera dell'Isis nella sua camera di ospedale.



Per ora non ci sono elementi che leghino Saipov a un'organizzazione terroristica o ad un piano più ampio: in passato è stato fermato solo per infrazioni stradali e non è mai stato oggetto di un'indagine dell'Fbi, pur essendo stato interrogato nel 2015 per aver avuto contatti con persone indagate per terrorismo.



Vicino al furgoncino sono stati trovati diversi coltelli, una bandiera dell'Isis e un appunto scritto a mano in arabo: "L'Isis vivrà per sempre". Il giallo però è che secondo un conoscente Saipov "parlava poco l'inglese, male il russo e per nulla l'arabo, che non sapeva neppure leggere".