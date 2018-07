Mondiali, incidenti e saccheggi durante festa a Parigi: Champs Elysées evacuati

Operazione di sgombero agli Champs Elysées , la celebre avenue parigina tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, in seguito a diversi incidenti e saccheggi, a margine dei festeggiamenti per la Coppa del Mondo. Dopo il trionfo della Francia , una marea umana si è riversata sugli Champs-Elysées, intonando cori di ogni tipo tra fumogeni e bandiere bleu-blanc-rouge.

Incidenti, scontri e lacrimogeni anche nel centro di Lione e, in misura minore, a Rouen e Mentone. Circa 110mila agenti sono stati mobilitati dal ministero francese dell'Interno per garantire la sicurezza di questo particolare fine settimana francese.



Un morto durante i festeggiamenti ad Annecy - Tragedia ad Annecy, nel sudest della Francia, a margine dei festeggiamenti per la vittoria della Francia. Secondo "Le Dauphiné Libéré", un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in un canale sbattendo la nuca.