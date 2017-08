Modella rapita a Milano, polizia Gb arresta il fratello di Herba

Michal Konrad Herba, informa la Questura di Milano, è stato arrestato grazie al coordinamento dell'Interpol e del Servizio Centrale Operativo della Polizia per sequestro di persona in concorso a scopo di estorsione.



Il Mae (mandato di arresto europeo) eseguito dall'East Midlands Specialist Operations Unit, West Midlands Police e dall'NCA (National Crime Agency) è scaturito dall'ordinanza della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano Carlo Ottone De Marchi, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e in particolare del procuratore aggiunto Ilda Boccassini e del sostituto procuratore Paolo Storari, che ha coordinato le indagini.



In seguito alle indagini della Squadra Mobile di Milano con il Servizio Centrale Operativo, il Compartimento della Polizia Postale Lombardia e il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica, lo scorso 18 luglio era già stato fermato il fratello Lukasz Pawel Herba, per il sequestro a scopo estorsivo della modella britannica Chloe Ayling. Le indagini hanno evidenziato come Michal Konrad Herba sia arrivato a Milano il 9 luglio dopo aver acquistato in Polonia la vettura nella quale la vittima è stata trasferita in una baita nel Comune di Lemie (Torino), frazione di Borgial. L'attività investigativa ha rilevato la presenza dei due fratelli nei due giorni successivi, 10 e 11 luglio, a Milano nei pressi di via Bianconi 7, indirizzo dello studio fotografico appositamente preso in affitto.



Michal Herba, esecutore materiale assieme a Lukasz del sequestro da loro stessi pianificato, dopo il trasferimento in Piemonte, avrebbe lasciato il fratello in compagnia della vittima per far immediatamente ritorno in Polonia con una seconda vettura.