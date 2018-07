Migranti, Tripoli: "Italia ci dia subito altri mezzi" | Oim: "Condizioni disumane nei centri in Libia"

Secondo quanto riferito da Christine Petré, la portavoce per la Libia dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sarebbero più di diecimila i migranti salvati o bloccati dalla Guardia costiera libica, rinchiusi in 20 centri di detenzione in condizioni estreme, tra il sovraffollamento delle strutture e l'ondata di afa che nel Paese sta facendo registrare temperature di oltre 40 gradi.



Unhcr: 2.500 riportati in Libia in 7 giorni - Solo nell'ultima settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate in Libia 2.425 persone in operazioni di salvataggio e intercettazione. Con punte, come nel caso del 24 giugno, di quasi mille in un solo giorno. L'allarme arriva dall'ultimo rapporto settimanale dell'Unhcr in Libia, presente per l'assistenza e i primi soccorsi nei punti di sbarco e nei centri dove vengono poi trasferiti i migranti.



Rahuma: "Rapporto Italia-Libia sarà duraturo" - "Gli aiuti già sono arrivati, in parte, e altri ne arriveranno in futuro affinché si possa aiutare le persone. Noi svolgiamo anche un'azione umanitaria per questi esseri deboli che sono i migranti", ha ricordato l'ammiraglio riferendosi implicitamente alle sette motovedette già fornite dall'Italia e alle 12 prospettate dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il rapporto italo-libico andrà avanti perché abbiamo un progetto di lunga durata", ha insistito Rahuma sottolineando che quella fra Libia e Italia "è una collaborazione positiva e sarà sempre così. Non permetterò a nessuno di rovinare il rapporto fra i due Paesi e i due popoli: la nostra collaborazione è più importante di qualsiasi altra cosa", ha concluso.