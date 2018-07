Migranti, Seawatch: "Malta ha sottoposto a fermo una nostra nave"

Una nave della Ong Seawatch è stata sottoposta a fermo dalle autorità portuali di Malta . A riferirlo su Twitter è la stessa organizzazione non governativa, affermando che il sequestro è avvenuto dopo la richiesta di lasciare il porto. "Non sono state fornite motivazioni tecnico-legali. La consideriamo una deliberata restrizione della nostra libertà, volta a impedire l'attività di soccorso", ha dichiarato Seawatch.

In un tweet datato primo luglio, il capitano della Seawatch, Pia Kemp, ha scritto parole durissime contro la decisione del governo maltese di chiudere i propri porti: “Mentre ci viene impedito di lasciare il porto, la gente sta annegando. Qualsiasi ulteriore morte in mare è sul conto di coloro che impediscono il salvataggio. Salvare vite umane in mare non è negoziabile”.