Migranti, sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa

Sbarcheranno in Italia i 42 migranti salvati dalla nave Trenton della Marina statunitense al largo delle coste libiche. I profughi soccorsi sono i superstiti di un naufragio in cui sono morte dodici persone. L'imbarcazione arriverà in prossimità di Lampedusa domenica mattina, dove i migranti saranno radunati a bordo di un mezzo della Guardia costiera italiana e successivamente trasferiti in un porto ancora da assegnare.