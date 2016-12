Migranti, Oim: "Nel 2016 oltre 300mila sbarchi e 3.500 decessi"

Un totale di 300.450 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare dall'inizio dell'anno, arrivando in Grecia (circa 166.050) e in Italia (circa 130.567). Secondo l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, il numero di persone morte nel Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere l'Europa è salito a oltre 3.500. "Di questo passo, il 2016 sarà l'anno più letale mai registrato", ha detto l'Alto commissariato Onu per i rifugiati.